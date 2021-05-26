Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı
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Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Haberler | Güncel

SİİRT'in Pervari ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu devrilen minibüste 5'i ağır 10 kişi yaralandı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu devrilen minibüste 5'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Köprüçayı mevkisinde meydana geldi. Şehymus Noyan'ın kullandığı 34 FH 0347 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil serviste tedaviye alınan 10 yaralıdan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı
Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı
Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu

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