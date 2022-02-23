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Siirt'te yol kenarında asılı kalan araç kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te yol kenarında asılı kalan araç kurtarıldı Siirt'in Eruh ilçesinde yağış nedeniyle yolun kaygan olması kazaya neden oldu.

SİİRT (İHA) - Siirt'te yol kenarında asılı kalan araç kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde yağış nedeniyle yolun kaygan olması kazaya neden oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve yol kenarında asılı kalan araç, iş makinasına bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Eruh karayolunda meydana geldi. M.O. yönetimindeki araç kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında asılı kaldı. Yol kenarında asılı kalan araç sürücüsü ve yanındaki kişiler indi. Aracın şarampole yuvarlanma ihtimaline karşı vatandaşlardan yardım istendi. İş makinasına halat ile bağlanan araç, uzun uğraşlar sonucu vatandaşların da yardımıyla asılı kaldığı yerden yola çekildi. Sürücü M.O. yardıma gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Siirt'te yol kenarında asılı kalan araç kurtarıldı

Siirt'te yol kenarında asılı kalan araç kurtarıldı

Siirt'te yol kenarında asılı kalan araç kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - 3. Sayfa

Tragger, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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