Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor
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Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor

23.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:22

- Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor Siirt'te yol çalışmalarında engel teşkil eden dev kayalar dinamit patlatılarak çalışmalara devam ediliyor.

- Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor

SİİRT - Siirt'te yol çalışmalarında engel teşkil eden dev kayalar dinamit patlatılarak çalışmalara devam ediliyor.

Siirt- Şırnak ve Mardin'i bağlayacak olan yolda çalışmalar devam ederken, engel teşkil eden güzergahlardaki dev kayalıklar dinamit patlatılarak ortadan kaldırıldı. Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyü yakınlarında yol yapımı için dinamitler patlatılıyor. Bölgedeki dev kayalıklar dinamitlerle patlatılan noktalarda yol çalışmalarına devam ediliyor. Dinamitlerin döşendiği alanda yaşanan patlamalar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor
Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor
Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor
Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor
Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor
Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor
Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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