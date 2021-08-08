Siirt'te Yoğun Bakım Ek Üniteleri Hizmete Girdi
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Siirt'te Yoğun Bakım Ek Üniteleri Hizmete Girdi

Siirt'te Yoğun Bakım Ek Üniteleri Hizmete Girdi
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Siirt'te artan koronavirüs vakaları sonrasında Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3'üncü basamak yoğun bakım yatak sayısı 32'ye çıkarıldı.

Siirt'te artan koronavirüs vakaları sonrasında Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3'üncü basamak yoğun bakım yatak sayısı 32'ye çıkarıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamındaki ihtiyaçlar doğrultusunda Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım yatak sayısı artırıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde mevcut Yoğun bakımlara ek olarak, 7 yataklı 3. basamak yoğun bakım ünitesi bugün itibariyle vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştır.

Hedefimiz, vatandaşlarımıza çağımızın standartlarına uygun modern kaliteli sağlık hizmeti sunabilmektir.

Tüm vatandaşlarımızı bir kez daha aşı olmaya, Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya davet ediyoruz.

Kaynak: Habermetre

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