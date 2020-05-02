Siirt'te yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı
02.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:28
Siirt'te yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Merkez Bağtepe Mahallesi'nde 10 yaşındaki Eyüp Erdoğan, evinin bahçesinde oynadığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Erdoğan, 112 Acil Servis ekibince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA