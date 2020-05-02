Siirt'te yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt'te yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı

Siirt'te yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı
02.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:28

Siirt'te yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Merkez Bağtepe Mahallesi'nde 10 yaşındaki Eyüp Erdoğan, evinin bahçesinde oynadığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Erdoğan, 112 Acil Servis ekibince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Haberler
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Bakan Soylu 'Salgında genel yayılım bitti' dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi Haberler
Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile yakalandı
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile...
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Tekel bayisinde yakalanıp yalana başvurdular: Yasak var diye burada kalıyoruz
Tekel bayisinde yakalanıp yalana başvurdular: Yasak var diye burada kalıyoruz
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sibel Can Aslı Enver Pınar Altuğ Burak Özçivit
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Siirt'te yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 14:37:59. #1.15#
title