Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk öldü

Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk öldü

Siirt'in Şirvan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.

19.10.2019 16:55
Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk öldü

Siirt'in Şirvan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cevizlik köyü Bombat mezrasında ikamet eden 12 yaşındaki Abdullah Saban, evin bahçesinde oynadığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Saban, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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