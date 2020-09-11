Siirt'te "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt'te "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 1003 personelin katılımıya Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi.

11.09.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:33

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 1003 personelin katılımıya Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-11 HerekoI" operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından oluşan 56 operasyonel timde 1003 personelin görev aldığı belirtildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, 24 işbirlikçinin yakalandığı, 112 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, Yıldırım operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.

Siirt'te 'Yıldırım-11 Herekol Operasyonu' başlatıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mansur Yavaş Angela Merkel Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Ferhat Göçer Fatih Artman Acun Ilıcalı Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla İsa Özer Merve Mercan Otilia Bruma Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Siirt'te "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldı - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 09:33:47. #1.14#
title