Siirt'te yetim ailelere yönelik etkinlikler düzenlenecek
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Siirt'te yetim ailelere yönelik etkinlikler düzenlenecek

18.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:52
Siirt'te yetim ailelere yönelik etkinlikler düzenlenecek

Siirt Belediyesince yetim ailelere yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Siirt Belediyesince yetim ailelere yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, belediye bünyesinde kurulan Hamiyet Merkezinde yetim çocuk ve annelere yönelik çeşitli aktiviteler yapılacağını aktardı.

Annelere okuma yazma, çocuklara da akademik destek programlarının sunulacağını belirten Özekinci, "Merkezlerimizde resim, müzik ve satranç kurslarıyla çocukların yetenekleri ortaya çıkarılacak. Anneyle çocuklara yönelik ufuk turları ile motivasyon artırıcı, gezi ve piknikler düzenleyerek, özgüven gelişimi desteklemeyi amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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