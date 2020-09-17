Siirt'te 'Yeşil altın' hasadı sürüyor
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Siirt'te 'Yeşil altın' hasadı sürüyor

Ülke ekonomisine yılda 10 milyar lira gelir sağlayan Siirt fıstığında hasat çalışmaları devam ediyor.

Siirt'te 'Yeşil altın' hasadı sürüyor
17.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:48

Ülke ekonomisine yılda 10 milyar lira gelir sağlayan Siirt fıstığında hasat çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Tillo ilçesi ile merkeze bağlı İkizbağlar köylerindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinde serin havada fıstık toplama çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçların altına örtü seren üreticiler, hasat yapıyor. Toplanan fıstıklar kabuklarından ayrılması için fabrikalara gönderiliyor. Siirt fıstık üreticisi olan Mahmut Balık, Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Geçen yıla oranla bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu belirten Balık, "Siirt fıstığında hasat zamanındayız. Fıstık toplamaya geldik, bu sene rekolte çok yüksek, her sene böyle olmasını dilerim mutluyuz. İnşallah iyi bir kazanç elde ederiz. Fıstıklar güzel bu sene. Şuan hasat bol çalışıyoruz, mutluyuz. Fıstık bu sene piyasada bol, bu nedenle fiyatı da düşük olacak" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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