Siirt'te yere yığılan adama korona virüs şüphesiyle kimse yaklaşamadı Siirt'te yere yığılan adama korona virüs şüphesiyle kimse yaklaşamadı Siirt'te fenalaşarak yere yığılan adama, korona virüs endişesiyle kimse müdahale etmedi.

Siirt'te yere yığılan adama korona virüs şüphesiyle kimse yaklaşamadı SİİRT - Siirt'te fenalaşarak yere yığılan adama, korona virüs endişesiyle kimse müdahale etmedi. Vatandaşlar, uzun süre yerde yatan adamı izlerken, şahıs olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, kent merkezi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Sıcaktan fenalık geçiren adam yere yığıldı. Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye'de her geçen gün artan korona virüs endişesiyle müdahale etmeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri baygın adamı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: İHA