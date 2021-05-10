Siirt'te yere atılan izmarit ekili alanı küle çevirdi
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Siirt'te yere atılan izmarit ekili alanı küle çevirdi

Siirt'te yere atılan izmarit ekili alanı küle çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te ekili araziye atılan sigara izmariti nedeniyle çıkan yangında tarım arazileri küle döndü.

Siirt'te ekili araziye atılan sigara izmariti nedeniyle çıkan yangında tarım arazileri küle döndü.

Olay, Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsündeki buğday tarlasında yaşandı. Çevreden geçenler tarafından atılan sigara izmariti ekili arazinin tutuşmasına neden oldu. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile diğer ekinlere sıçramadan söndürüldü.

Tarla yangınları açısından kritik bir döneme girildiğini belirten Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, vatandaşların bahçe ve tarlaların yanından geçerken izmarit, yanıcı madde cam ve benzeri şeylerin atılmaması gerektiğini hatırlatarak bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet etti. - SİİRT

Siirt'te yere atılan izmarit ekili alanı küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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