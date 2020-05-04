Siirt'te, yayla muzu olarak bilinen ışkın cep yakıyor

Siirt'te, yayla muzu olarak bilinen ışkın cep yakıyor Siirt'in Şirvan ilçesinde yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle ortaya çıkan ve bölgede yerli muz olarak adlandırılan ışkın kilosu 20 liradan satılıyor.

Siirt'te, yayla muzu olarak bilinen ışkın cep yakıyor

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle ortaya çıkan ve bölgede yerli muz olarak adlandırılan ışkın kilosu 20 liradan satılıyor.

Şirvan ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ve ilkbaharla birlikte dağlarda toplanan ışkın, kilogramı 20 lira olmasına rağmen rağbet görüyor. Her yıl ilkbahar aylarında dağlarda toplanan ışkını köylülerden alarak şehir merkezinde el arabasında sattığını belirten Muhammet Yıldız, bu yıl ışkının az olması ve piyasaya yeni yeni çıkması nedeniyle kilogramının 20 liradan satıldığını söyledi. Işkın bitkisinin tansiyon, şeker ve kalp gibi hastalıklara iyi geldiği için vatandaşlar tarafından tercih edildiğini kaydeden Yıldız, "İlkbahar ile birlikte dağlardaki karlar eriyince ışkın ortaya çıktı. Şirvan tarafından geliyor bunlar. Şuan kilosu 20 liradan başlıyor. Şeker ve tansiyona birebirdir. Doğal bir ürünümüzdür" dedi.

Kaynak: İHA