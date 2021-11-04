Siirt'te yatılı Kur'an kursunda istismar davasında tahliye

SİİRT (DHA) - SİİRT'te Tillo Yatılı Kur'an Kursu'nda, 15 yaşındaki erkek çocuğu aylarca cinsel istismara maruz bıraktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan D.M., çocuğun ifadesini değiştirmesinin ardından yapılan ara duruşmayla tahliye edildi.

Olayın yaşandığı 2019'da 15 yaşında olan çocuk, görüştüğü Çocuk İzleme Merkezi yetkililerine istismara maruz kaldığı anlattı. İzleme Merkezi, çocuğun anlatımlarının tutarlı olduğu, hayal ürünü olmadığı, olayların belirttiği şekilde gerçekleştiği yönünde görüş oluştuğunu belirten bir rapor hazırladı. Çocuğun bedeninde de anlatımlarıyla uyumlu izler bulundu. Adli Tıp Raporu'nda da anlatımı doğrular nitelikte bulgular ayrıntılı şekilde yer aldı. Çocuk ifadesinde Eylül 2019'dan Mart 2020'ye kadar defalarca istismar edildiğini, D.M.'nin kendisine, "Bunları anlatırsan kıyamet kopar" dediğini anlattı.

Önceki gün yapılan ara duruşmada, çocuk ifadesini değiştirerek, D.M.'nin herhangi bir eyleminin olmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme D.M.'nin tahliyesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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