Siirt'te yasağa rağmen vatandaşların çoğu maskesiz dolaşıyor Siirt'te yasağa rağmen vatandaşların çoğu maskesiz dolaşıyor Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 42 ilin içinde yer alan Siirt'te vatandaşların yarısına yakınının maske takmadan sokaklarda dolaştığı görüldü.

Siirt'te yasağa rağmen vatandaşların çoğu maskesiz dolaşıyor SİİRT - Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 42 ilin içinde yer alan Siirt'te vatandaşların yarısına yakınının maske takmadan sokaklarda dolaştığı görüldü. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgının ardından Türkiye'de 42 ilde maske takmak zorunlu hale getirildi. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller arasında bulunan Siirt'te de vatandaşların yarısına yakınının maske takmadan dışarı çıktığı görüldü. Kentte korana virüs salgınına yakalanan vatandaşların sayısının yaklaşık 650 olduğu öğrenilirken, yetkililer vatandaşların maske takmaları ve 14 kuralına uymaları gerektiğini söyledi. Kaynak: İHA