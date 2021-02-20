Yasadışı bahis ve kumar denetimi yapıldı
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Yasadışı bahis ve kumar denetimi yapıldı

20.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:34

Siirt'te yasa dışı bahis ve kumar denetimi yapıldı.

Siirt'te yasa dışı bahis ve kumar denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 81 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara yönelik denetim kapsamında merkez ve ilçelerde çalışma başlatıldı.

Huzur ve güven uygulamasına katılan 50 personel, kentte 15, ilçelerde 41 iş yerini denetilendi, bazı işlemelere idari ceza uyguladı.

Yasadışı bahis ve kumar denetimi yapıldı
Yasadışı bahis ve kumar denetimi yapıldı
Yasadışı bahis ve kumar denetimi yapıldı
Yasadışı bahis ve kumar denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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