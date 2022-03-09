Siirt'te yaralı kuzgun tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te yaralı halde bulunan kuzgun tedavi altına alındı.
SİİRT (AA) - Siirt'te yaralı halde bulunan kuzgun tedavi altına alındı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe yakınlarında yaralı kuzgun görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, köylüler tarafından bulunan yaralı kuzgunu veteriner kliniğine götürdü.
Tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan kuzgun, ekipler tarafından bulunduğu bölgede doğaya salındı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel