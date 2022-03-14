Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Haberler

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Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

AA - Güncel
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Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe yakınlarında yaralı sülün görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, köylüler tarafından bulunan sülünü veteriner kliniğine götürdü.

Ekipler, tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan sülünü bulunduğu bölgede doğaya bıraktı.

Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, Güncel, Haberler

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