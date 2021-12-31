Siirt'te yaralı bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde yaralı bulunan atmaca, tedavisinden sonra doğaya salındı.

İlçe kırsalında köylülerin yaralı bulduğu atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi ettikleri atmacayı, bulunduğu Özpınar köyü kırsalında doğaya bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Merkez Şefi Gökhan Şeker, "Tüm vatandaşlara önemli görevler düşüyor. Özellikle kaçak avcılık yapanlara yönelik ilgili birimlere ihbarda bulunmalarını bekliyoruz." dedi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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