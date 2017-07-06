Siirt'te Yangın Fıstık Ağaçlarına Sıçramadan Söndürüldü

Siirt'te bağlarda çıkan yangın fıstık ağaçlarına sıçramadan söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, bugün öğle sularında Şeyh Necar Türbesi yakınlarındaki fıstık bahçelerine sıçrayan yangın ihbarını alan Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek yangını fıstık ağaçlarına sıçramadan söndürdü. İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, artan hava sıcaklarından dolayı meydana gelen yangının kontrol altına alındığını, fıstık ağaçlarına sıçramadan söndürüldüğünü söyledi. - SİİRT