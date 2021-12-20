Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'te kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şube müdürlüğü ile Pervari Yokuşlu Karakol Komutanlığı ekipleri kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği sağlandığı bildirildi.

Kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatı yemleme faaliyetlerinin kış ayları boyunca devam edeceği belirtilen açıklamada, "İl genelinde kaçak avcılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kış şartlarının da etkisini göstermesiyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarımız için yemleme ve av koruma kontrolleri Gabar Dağı Yelkesen ve Yokuşlu bölgelerinde yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı, battaniyeden alınan kan ve meni örnekleri de uyuşmuş

Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı, battaniyeden alınan kan ve meni örnekleri de uyuşmuş

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title