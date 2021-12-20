Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'te kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şube müdürlüğü ile Pervari Yokuşlu Karakol Komutanlığı ekipleri kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği sağlandığı bildirildi.

Kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatı yemleme faaliyetlerinin kış ayları boyunca devam edeceği belirtilen açıklamada, "İl genelinde kaçak avcılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kış şartlarının da etkisini göstermesiyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarımız için yemleme ve av koruma kontrolleri Gabar Dağı Yelkesen ve Yokuşlu bölgelerinde yapıldı." ifadelerine yer verildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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