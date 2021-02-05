Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

05.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:07
Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Paklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin yüksek rakımlı bölgelerde yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının besin ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

İl genelinde birçok bölgede yemleme yapıldığı aktarılan açıklamada, yemleme yapılan alanlarda yaban hayvanlarının kolay avlanmasına neden olabileceğinden, doğadaki popülasyonun sağlanması için fotokapan kurularak ayak izi, dışkı ya da uzaktan gözlemlerle çalışmaların kontrol edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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