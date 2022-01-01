Siirt'te virajı alamayan odun yüklü kamyon devrildi - Haberler
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Siirt'te virajı alamayan odun yüklü kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te virajı alamayan odun yüklü kamyon devrildi Siirt'in Şirvan ilçesinde buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden odun yüklü kamyon devrildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te virajı alamayan odun yüklü kamyon devrildi

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden odun yüklü kamyon devrildi. Kazada tonlarca odun yola savruldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü yakınlarında meydana geldi. 56 AJ 322 plakalı odun yüklü kamyon sürücüsünün, buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, tonlarca odun yola savruldu. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla çıkarıldı. Yola savrulan odunlar ise toplatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt'te virajı alamayan odun yüklü kamyon devrildi

Siirt'te virajı alamayan odun yüklü kamyon devrildi

Siirt'te virajı alamayan odun yüklü kamyon devrildi

Siirt'te virajı alamayan odun yüklü kamyon devrildi

Siirt'te virajı alamayan odun yüklü kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri

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