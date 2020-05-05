Siirt'te, videokonferans ile tapu devri
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Siirt'te, videokonferans ile tapu devri

Siirt'te, videokonferans ile tapu devri
05.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:40

Siirt'te, videokonferans ile tapu devriSİİRT'te, 115 bin liraya satılan evin tapu devri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, videokonferans yöntemiyle yapıldı.

Siirt'te, videokonferans ile tapu devri

SİİRT'te, 115 bin liraya satılan evin tapu devri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, videokonferans yöntemiyle yapıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Necmeddin Türkmen, Siirt merkezdeki evini satışa çıkardı. Türkmen'in Kooperatifler Mahallesi'ndeki evine talip olan Cemil Alayıldız, 115 bin liraya satın aldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkmen Siirt'e gelemeyince tapu devri, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Satıcı Necmeddin Türkmen Sarıçam İlçe Tapu Müdürlüğü'nde, alıcı Cemil Alayıldız ise Siirt Tapu Müdürlüğü'nde videokonferans ile görüştürüldü. Tapu müdürlükleri yetkililerinin de hazır bulunduğu görüşmede, tapu devri işlemi gerçekleştirildi.

Siirt Tapu Müdürü Ali Sevinçli, kentte ilk kez videokonferans yöntemiyle tapu devri yapıldığını belirterek, bu uygulamayı sürdüreceklerini söyledi.

Siirt'te, videokonferans ile tapu devri

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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