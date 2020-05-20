Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, şehit ailesini ziyaret etti
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Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, şehit ailesini ziyaret etti

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ziyarette bulundukları şehit ailesinin ihtiyaçlarını giderdi.

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, şehit ailesini ziyaret etti
20.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:14

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ziyarette bulundukları şehit ailesinin ihtiyaçlarını giderdi.

Ekipler, 2016'da şehit olan güvenlik korucusu Enver Kunduracıoğlu'nun, merkeze bağlı Pınarca köyünde oturan 73 yaşındaki babası Sadık ve 69 yaşındaki annesi Dilber Kurduracıoğlu'nu ziyaret ederek sorunlarını dinledi, onlara gıda yardımında bulundu.

Grup üyesi Ömer Beytekin, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehit ailelerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Kendisinin de bir şehit çocuğu olduğunu ve Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü görev yaptığını dile getiren Beytekin, şöyle konuştu:

"Şehit güvenlik korucusu Enver Kunduracıoğlu'nun anne ve babasını ziyaret ettik. Bir yakınlarının aracılığıyla bize ulaşan aileye gıda kolisi verdik. Şehidin, yatağa bağımlı babasının durumunu sorduk. Şehit annesi ise oğlunun mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi. Ancak hava sıcaklığı ve oruçlu olduğundan kendisini mezara götüremedik. Bayram sonrası köye gelerek anneyi oğlunun mezarına götüreceğiz."

Grup üyesi Fatma Özbilici de her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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