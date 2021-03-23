Siirt'te vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi
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Siirt'te vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi

23.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:48
Siirt'te vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali, okul, cami, hastane, sağlık ocakları, toplu taşıma araçları, çöp konteynerleri ve durakları dezenfekte etti.

Salgınla mücadelede tedbirlerin aksatılmadan sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, halkın yoğun kullandığı alanların tüm ekiplerce gün boyu ilaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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