Siirt'te vatandaşların Ramazan'da büryana talebi, satışları iki kat arttırdı
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Siirt'te vatandaşların Ramazan'da büryana talebi, satışları iki kat arttırdı

Siirt'te vatandaşların Ramazan'da büryana talebi, satışları iki kat arttırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Siirt'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan büryan kebabı, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu.

Siirt'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan büryan kebabı, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu. Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların daha çok rağbet gösterdiği büryanın satışları, iki kat arttı.

Siirt'in en önemli lezzetleri arasında yer alan büryan kebabı Ramazan ayında da vatandaşların vazgeçilmezi oldu. İftarlarını büryanla açmak isteyenlerin tercihi ile birlikte büryana talep iki kat arttı.

Ramazanda büryan satışlarının iki kat arttığını belirten büryan ustası Murat Kayaalp, vatandaşların bu lezzetten vazgeçemediğini söyledi. Ramazan ayında, sabah saat 11.00'de iş yerine geldiklerini belirten Kayaalp, saat 14.30 gibi iftara büryanları hazır hale getirdiklerini, iftarda da büryanları paketleyip servise hazırladıklarını dile getirdi. Kayaalp, "Ramazan öncesi çıkardığımız büryan kebabımızı şimdi Ramazan ayında da çıkarmaktayız ve talepler gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Bu talepleri biz de yerine getirebilmek için iftara 5-6 saat evvel büryanımızı çıkarmaktayız. Müşterilerimizin talebini yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yani büryan kebabımız git gide talep artmaktadır. Siirt halkımız gerçekten büryan kebabından vazgeçmiyor, şuanda satışlarımız ikiye katlanmıştır. Biz de bu talebi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. - SİİRT

Siirt'te vatandaşların Ramazan'da büryana talebi, satışları iki kat arttırdı
Siirt'te vatandaşların Ramazan'da büryana talebi, satışları iki kat arttırdı
Siirt'te vatandaşların Ramazan'da büryana talebi, satışları iki kat arttırdı
Siirt'te vatandaşların Ramazan'da büryana talebi, satışları iki kat arttırdı
Siirt'te vatandaşların Ramazan'da büryana talebi, satışları iki kat arttırdı
Siirt'te vatandaşların Ramazan'da büryana talebi, satışları iki kat arttırdı
Siirt'te vatandaşların Ramazan'da büryana talebi, satışları iki kat arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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