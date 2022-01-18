Siirt'te vatandaşların aşı olmaları içi klip hazırlandı - Haberler
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Siirt'te vatandaşların aşı olmaları içi klip hazırlandı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Sağlık

Siirt'te vatandaşların aşı olmaları içi klip hazırlandı Siirt Belediyesi, Covid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, bir klip hazırlandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te vatandaşların aşı olmaları içi klip hazırlandı

SİİRT - Siirt Belediyesi, Covid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, bir klip hazırlandı.

Siirt Belediyesi, "Masmavi Olalım Siirt" sloganıyla hazırladığı klipte ile kent genelinde yürütülen Covid-19 aşılama kampanyasına dikkat çekilerek, farkındalık oluşturdu.

Salgının neden olduğu zorlukların bir an önce bitmesi için tüm toplumun aşı olmaya davet edildiği klipte, Belediye çalışanları da rol aldı. Ayrıca kentin doğa, kültür ve turizm değerleri de tanıtıldı.

Bireysel tedbirlerin hatırlatıldığı klipte "Aydınlık yarınlarımız için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Aşılarımızı mutlaka yapalım" mesajı verildi

Klip, Siirt Belediyesi sosyal medya hesabında da paylaşıldı.

Siirt'te vatandaşların aşı olmaları içi klip hazırlandı

Siirt'te vatandaşların aşı olmaları içi klip hazırlandı

Siirt'te vatandaşların aşı olmaları içi klip hazırlandı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri

Siirt Belediyesi, Koronavirüs, Siirt, Aşı, Sağlık, Haber

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