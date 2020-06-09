Siirt'te vatandaşlara maske ve Türk bayrağı dağıtıldı
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Siirt'te vatandaşlara maske ve Türk bayrağı dağıtıldı

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk bayrağı ile 1500 maske dağıtıldı.

Siirt'te vatandaşlara maske ve Türk bayrağı dağıtıldı
09.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:42

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk bayrağı ile 1500 maske dağıtıldı.

Vefa Sosyal Destek ekibi, 14 Mayıs'tan itibaren maske takmanın zorunlu hale getirildiği ilin en işlek yeri olan Güres Caddesi'nde vatandaşlara maske ve Türk bayrağı dağıttı, "sosyal mesafe" uyarısı yaptı.

Grup sorumlusu Mehmet Keskin, uygulama kapsamında 1500 maske ve Türk bayrağı dağıtıldığını belirtti.

İl genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Keskin, "Salgın hafife alınmamalı. Özellikle insan yoğunluğunun olduğu Güres Caddesi'nden başlayarak bu çalışmalarımızı sürdürdük. " dedi.

Vatandaşlardan Hakkı Yılmazcan da grup üyelerine teşekkür ederek uyarıları dikkate aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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