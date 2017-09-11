Siirt'te Varildeki Sızıntıdan Etkilenen 40 Kişinin Hastaneye Kaldırılması

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Aktaş köyünde vatandaşlar tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntı ile ilgili, "Uzmanların ifadesine göre bu gazın klor gazı olabileceği değerlendiriliyor. Şu an ciddi bir durum söz konusu değil. Biz köyde gerekli tedbirleri aldık. AFAD, Kızılay ekiplerimizi, bütün imkanlarımızı köyde vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için tedbirlerimizi aldık." dedi.



Atik, Aktaş köyünde kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan etkilenen ve hastanede tedavisi süren vatandaşları ziyaret etti.



Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Atik, saat 18.00 sıralarında jandarmaya, Aktaş köyünde yaygın bulantı ve kusma rahatsızlığı ile gaz yayılması olduğu ihbarı geldiğini anımsattı.



Bunun üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ve AFAD ekiplerini yönlendirdiklerini belirten Atik, 17'si yetişkin, 23'ü çocuk olmak üzere 40 vatandaşın devlet hastanesinde tedavi altında olduğunu ifade etti.



Atik, olay ile ilgili şu bilgileri aktardı:



"Nereden geldiği belli olmayan varil benzeri cismin içinden sızan bir gaz. Oradaki vatandaşlarımızın varille oynaması sonucu, iddiaya göre varilin bir musluğunun olduğu, musluktan sızan gazın çevreye yayılması sonucu vatandaşlarımız bu durumdan etkilendi. Uzmanların ifadesine göre bu gazın klor gazı olabileceği değerlendiriliyor. Şu an ciddi bir durum söz konusu değil. Biz köyde gerekli tedbirleri aldık. AFAD, Kızılay ekiplerimizi, bütün imkanlarımızı köyde vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için tedbirlerimizi aldık."



Uzman ekiplerin köyde gazı bertaraf etme çalışmalarına başladıklarını bildiren Atik, "Vatandaşlarımız en kısa sürede normal hayatına dönecek. Daha çok vatandaşımız bu gaza maruz kalmasın diye tedbiren vatandaşlarımızı bölgeden uzaklaştırdık." diye konuştu.



Ziyarette AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay da bulundu.



Bu arada bölgeden uzaklaştırılan vatandaşlar, Siirt Belediyesine ait otobüslerle Kezer Çayı kenarındaki Recep Güldoğan Mesire Alanı'na getirildi.



Kızılay ve AFAD ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma başlattı.