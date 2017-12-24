Siirt'te Uzman Çavuşa Silahlı Saldırı Olayıyla İlgili 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Siirt'te Uzman Çavuşa Silahlı Saldırı Olayıyla İlgili 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Siirt kent merkezinde bir uzman çavuşun yaralandığı olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te Uzman Çavuşa Silahlı Saldırı Olayıyla İlgili 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Siirt kent merkezinde bir uzman çavuşun yaralandığı olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Güres Caddesinde, Hanefi N. adlı uzman çavuşun silahla yaralanması olayı ile ilgili düzenlenen soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT

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