Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı



SİİRT - Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Güres Caddesinde meydana geldi. Hanefi N. isimli uzman çavuş henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Hanefi N., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.