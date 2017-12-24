Siirt'te Uzman Çavuşa Silahlı Saldırı

Siirt kent merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda bir uzman çavuş yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Güres Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hanefi N. adlı uzman çavuş henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıya uğradı. Hanefi N. Çevredeki vatandaşların yardımıyla çağrılan 112 Acil Sağlık servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı.



Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT