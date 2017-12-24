Siirt'te uzman çavuş silahlı saldırıda yaralandı (1)



SİİRT kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş ağır yaralandı.



Bugün saat 18.00 sıralarında, Güres Caddesi'nde, henüz kimliği açıklanmayan uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan uzman çavuş, çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı, kentin tüm giriş- çıkışları kontrol altına alındı.



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Haber-Kamera; SİİRT, (DHA)-



(Tür: Yurt)