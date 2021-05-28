Siirt'te uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt'in Baykan ilçesine bağlı, Veysel Karani beldesi uygulama noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramada; 670 gram metamfetamin, 2,50 gram eroin, 1,48 gram kubar esrar ve 3 adet extacy maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi bulunan 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı