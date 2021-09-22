Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Siirt'te metamfetamin ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te metamfetamin ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Baykan ilçesi Veyselkarani uygulama noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada 104,28 gram metamfetamin ele geçirildi. Eruh yolunda yapılan uygulamada ise bir kamyonette zulalanmış 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Aramalarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
104 yerinden bıçakladığı çocuğunun annesi can çekişirken başında sigara içmiş

104 yerinden bıçakladığı çocuğunun annesi can çekişirken başında sigara içmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Sezai Temelli Burak Yamantürk Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Namaz Vakitleri Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Sergen Yalçın Mesut Özil Hamit Altıntop Mustafa Denizli Güzel Sözler
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:12:17. #1.11#