Siirt'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
06.07.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:54
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Kurtalan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 200 gram esrar, 5 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: DHA