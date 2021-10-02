Siirt'te uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 5 adreste yapılan aramada 940 gram metamfetamin, 23,18 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.