Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesindeki uygulama noktasında durdurdukları araçlarda 670 gram metamfetamin, bir miktar eroin ve esrar ile 3 sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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