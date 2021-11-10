Uyuşturucu operasyonunda4 kişi gözaltına alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtalan yolu Kezer bölgesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 480 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.