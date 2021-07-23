Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Siirt'te uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Siirt'te uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde sakladığı uyuşturucuyu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 121 gram sentetik uyuşturucu, 29 uyuşturucu nitelikte hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 135 lira ve 5 dolar ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık