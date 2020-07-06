Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltı alındı Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtalan'daki bazı şahısların Batman'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Kurtalan'da satacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 200 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA