Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
SİİRT (AA) - Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda merkez Yeni Mahalle'deki bir caminin tuvaletinde satışa hazır 2 fişek eroin, Cumhuriyet Caddesi'nde durdurulan zanlı üzerinde ise bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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