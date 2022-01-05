Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda merkez Yeni Mahalle'deki bir caminin tuvaletinde satışa hazır 2 fişek eroin, Cumhuriyet Caddesi'nde durdurulan zanlı üzerinde ise bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

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