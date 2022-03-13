Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan M.P'nin üst aramasında bir miktar toz esrar, Alan Mahallesi'nde durdurulan Y.E'nin üst aramasında ise eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, Güncel, Haberler

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