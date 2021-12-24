Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez Tınaztepe Mahallesi ve Yeni Mahalle'de iki kişi üzerinde yapılan aramada 2,95 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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