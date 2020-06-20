Siirt'te uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
20.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:38
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesindeki uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA