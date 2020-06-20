Siirt'te uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı
20.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:38

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesindeki uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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