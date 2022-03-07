Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Eski Müftülük Caddesi'nde uygulama yaptı.

Ekipler, uygulamada şüphe üzerine durdurulan S.Y'nin üst aramasında kağıda sarılı sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

Sakarya Mahallesi'nde durdurulan V.A.D'nin üst aramasında da sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.