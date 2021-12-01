Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda, 25 fişek eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
SİİRT (AA) - Siirt'te uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda, 25 fişek eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik "Narko-56 Uygulaması" başlattı.
12 mahallede metruk bina, meydan ve sokaklarda 153 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 27 araç kontrol edildi.
Uygulamada, 1 şüphelinin üst aramasında satışa hazır 25 fişek eroin ele geçirildi.
Gözaltına alına şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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