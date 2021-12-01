Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Haberler
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Siirt'te uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda, 25 fişek eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda, 25 fişek eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik "Narko-56 Uygulaması" başlattı.

12 mahallede metruk bina, meydan ve sokaklarda 153 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 27 araç kontrol edildi.

Uygulamada, 1 şüphelinin üst aramasında satışa hazır 25 fişek eroin ele geçirildi.

Gözaltına alına şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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