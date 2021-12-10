Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tınaztepe Mahallesinde yapılan kontrollerde bir kişinin üst aramasında 2,16 gram metamfetamin, 2,67 gram toz esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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