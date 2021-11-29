Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hükümet Bulvarında bir alışveriş merkezi karşısında uygulama yapan ekipler durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Araçtaki Y.Y'nin üst aramasında, 13,51 gram metamfetamin, 3 fişek halinde 2 gram toz esrar, 11 uyuşturucu nitelikte hap ve uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı değerlendirilen 11 bin 630 lira ele geçirildi.

Gözaltına alının Y.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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