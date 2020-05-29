Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
29.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:33

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçların önlenmesine yönelik il genelinde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 920 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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